Politica· 2 min citire

Radu Miruță: Acest guvern interimar este mai legitim decât și-ar dori PSD

Radu Miruță

Radu Miruță

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 13:06
Sursărealitatea.net

Ministrul interinar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a declarat, vineri, la Timișoara, că actualul guvern interimar este 'mai legitim decât și-ar dori PSD', dar a admis că este nevoie de un Executiv cu puteri depline.

'Acest guvern este mai legitim decât și-ar dori PSD, care a crezut că, dacă răstoarnă masa și pleacă din Guvern, toată România va plânge. Este urgentă nevoie să avem un guvern, însă acest guvern tocmai dovedește că funcționează. Și tocmai dovedește că planurile PSD de a bloca diverse decizii în România nu și-au atins scopul. Dincolo, însă, de planurile acestea ale Partidului Social Democrat, România are nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru a putea să-și ducă la îndeplinire politica publică pe care acel guvern o va avea. Lucrăm la acest lucru', a afirmat Radu Miruță.

Politicianul a subliniat că Uniunea Salvați România rămâne consecventă în privința deciziei de a nu vota un guvern din care să facă parte și PSD.

'Este o constrângere între partidele politice, noi am spus care sunt pragurile și gradele de libertate în care ne așezăm la masă, în sensul că nu mai votăm un guvern cu Partidul Social Democrat. (...). România nu are nevoie de pansamente din acestea cu care să mai treacă trei-patru luni. România are nevoie de un guvern care să își ducă cu puterea la îndeplinire, de niște măsuri pe care și le asumă în programul de guvernare', a detaliat Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii a fost prezent, vineri, la Timișoara, unde s-a întâlnit cu omologul sârb, pe tema unor discuții tehnice privind dezvoltarea transportului rutier și naval, inclusiv cel de pe Bega între cele două țări.

AGERPRES

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