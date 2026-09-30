Ilie Bolojan cere Parlamentului să susțină Guvernul Mureșan: „Altfel alegem din nou criza”

Ilie Bolojan a susținut miercuri, în plenul Parlamentului, Guvernul propus de Siegfried Mureșan și a afirmat că acesta reprezintă o soluție pentru încheierea crizei politice.
Președintele PNL a spus că noul Executiv vine cu măsuri pentru problemele țării și evită pierderea eforturilor făcute în ultimul an. „O soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern”, a declarat Bolojan în Parlament.
Mesaj pentru parlamentarii care resping Guvernul
Bolojan le-a transmis parlamentarilor care intenționează să voteze împotriva Cabinetului Mureșan că respingerea programului ar însemna, în opinia sa, prelungirea crizei politice.
Liderul PNL a susținut că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a continua reformele și pentru a lua decizii în domeniul economic și al funcționării administrației publice.
Critici la adresa fostelor decizii
În discursul său, Bolojan a apărat activitatea Guvernului pe care l-a condus și a spus că acesta a fost demis după ce a încercat să continue reformele asumate anterior.
El a afirmat că Executivul său a urmărit reducerea risipei banilor publici, reformarea statului și trecerea de la un model economic bazat pe consum și împrumuturi către unul orientat spre investiții. Acestea sunt evaluările prezentate de Bolojan despre propria guvernare.
Ce urmează în Parlament
Guvernul condus de Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Cabinetul, în timp ce Mureșan a spus înaintea votului că are în jur de 200 de voturi.
Votul asupra programului de guvernare și a listei miniștrilor are loc miercuri, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.