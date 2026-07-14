Politica· 1 min citire

PSD nu dă încă undă verde noii legi a salarizării. Mesajul transmis de Florin Manole

Florin Manole

Florin Manole

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat14 iul. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS

Florin Manole vine cu o reacție în privința noii legi a salarizării, după discuțiile de la Palatul Cotroceni. Fostul ministru al Muncii a scos în evidență faptul că PSD trebuie să vadă o formă finală a acesteia ca să decidă dacă o votează sau nu. Sindicaliștii se întâlnesc cu reprezentanții partidului AUR miercuri, iar cu cei ai UDMR, vineri.

„...Avem nevoie să vedem ultima formă a legii pentru a ști despre ce discutăm și pentru a ne exprima poziția în mod informat.

A doua concluzie este că vom colabora cu confederațiile sindicale pentru ca în cazul în care se va ajunge la votul final cu o formă a acestei... a acestei reforme, să votăm doar dacă această lege va fi o lege care să aducă echitate în sistem, care să îmbunătățească sistemul de salarizare, să rezolve problemele din sistem, nu o lege care să aducă tăieri.

Pentru că ați văzut multe sindicate din multe domenii – sănătate, educație, ordine publică – multe sindicate și mulți oameni vorbind despre... reducerea de venituri. Reduceri de venituri care ar fi contrare acordului pe care l-am semnat la Cotroceni, toate partidele din fosta... din fosta coaliție”, a declarat Florin Manole.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

florin manolelegea salarizariiPSDvot

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe