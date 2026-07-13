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Politica· 2 min citire
Cristina Dumitrescu (senator AUR): „România și Republica Moldova sunt unite prin aceeași limbă, aceeași credință și aceeași identitate”
Cristina Dumitrescu (senator AUR)
Senatorul AUR Cristina Dumitrescu critică declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind identitatea Republicii Moldova, afirmând că acestea ignoră realitățile istorice, culturale și lingvistice care leagă cele două maluri ale Prutului. Potrivit senatorului AUR, promovarea unor astfel de teze alimentează o narațiune care contestă existența unui patrimoniu comun între România și Republica Moldova.
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