Advertising
Actualitate· 2 min citire
Sorin Grindeanu: alegerile anticipate sunt „pe masă”. Ce s-a discutat după întâlnirea de la Cotroceni
Sorin Grindeanu
Criza politică din România rămâne fără o soluție clară, după ce discuțiile dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan nu au dus la un acord privind desemnarea unui nou premier. În acest context, tot mai mulți lideri politici iau în calcul inclusiv organizarea unor alegeri parlamentare anticipate.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:18Paradox european: în timp ce pregătește interdicția, UE a plătit aproape 6 miliarde de euro pentru gazul Rusiei
- 16:53Momente de groază într-o benzinărie din Brașov. O fetiță de 11 ani a fost sechestrată în toaleta pentru femei
- 16:08Lumea cinematografiei este în doliu. Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, s-a stins la 78 de ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News