Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „În 2016, economia creștea cu 4,3% la instalarea unui guvern tehnocrat. În 2026, economia scade cu 1,2% la propunerea guvernului Tomac”

Publicat 6 iun. 2026, 12:21 Sursă realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România se îndreaptă spre un nou experiment „tehnocrat” într-un moment în care economia este în scădere, consumul se contractă, iar deficitul comercial continuă să crească. Potrivit acestuia, în 2016, la instalarea guvernului Cioloș, economia creștea cu 4,3%, în timp ce astăzi, la propunerea guvernului „tehnocrat” Tomac, economia scade cu 1,2%.

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