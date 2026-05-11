Numărul 2 din AUR: ”Noi nu putem să facem alianțe cu partidele din coaliție. Vrem un guvern cu 10 ministere”

Publicat 11 mai 2026, 22:06 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu a declarat luni seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că AUR își dorește un guvern cu 10 ministere și că nu poate să facă alianțe cu partidele din actuala coaliție.

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