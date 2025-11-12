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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan: ”Vom ieși cu un raport despre alegerile anulate. În el va fi și biografia lui Călin Georgescu” -VIDEO
Nicușor Dan: ”Vom ieși cu un raport despre alegerile anulate. În el va fi și biografia lui Călin Georgescu” -VIDEO
Nicușor Dan susține că va ieși cu un raport despre alegerile anulate din 2024.
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