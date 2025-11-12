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Nicușor Dan: ”Vom ieși cu un raport despre alegerile anulate. În el va fi și biografia lui Călin Georgescu” -VIDEO

Nicușor Dan: ”Vom ieși cu un raport despre alegerile anulate. În el va fi și biografia lui Călin Georgescu” -VIDEO

Nicușor Dan: ”Vom ieși cu un raport despre alegerile anulate. În el va fi și biografia lui Călin Georgescu” -VIDEO

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 12 nov. 2025, 19:11

Nicușor Dan susține că va ieși cu un raport despre alegerile anulate din 2024.

Nicușor Dan susține că va ieși cu un raport despre alegerile anulate din 2024. Potrivit președintelui României, autoritățile statului vor dezvălui mai multe lucruri despre biografia candidatului interzis de sistem, Călin Georgescu. 

”Am spus că vom ieși cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări pe mai multe tipuri de informații, inclusiv biografia domnului Georgescu și în momentul în care o să ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Cotroceni.

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