Matei Ștefănescu, avocatul Realitatea Plus: „Orice minut în care un post TV nu emite reprezintă o atingere iremediabilă la adresa libertății de exprimare”

Acuzații dure la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și a fostului magistrat Cristi Dănileț, lansate de Matei Ștefănescu, avocatul postului Realitatea Plus. Acesta reclamă deciziile recente de sancționare a televiziunii, catalogând acțiunile CNA drept abuzuri repetate oprite doar de intervenția instanțelor de judecată. În același timp, apărătorul critică dur poziția publică a lui Cristi Dănileț cu privire la deciziile Curții de Apel.
„Ca un fost membru marcant al Consiliului Superior al Magistraturii, domnului Cristi Dănileț îi este un dor teribil de acel «stat paralel» unde sentințele și deciziile instanțelor de judecată erau dictate dinainte, în plicuri galbene. Ei bine, nu mai este ca pe vremea domnului Dănileț”, a declarat avocatul Matei Ștefănescu.
Apărătorul Realitatea Plus a taxat dur comentariile fostului magistrat privind deciziile de suspendare a sancțiunilor emise de CNA, acuzându-l de lipsă de documentare.
„Aș cataloga declarațiile sale drept absolut sinistre. Să vii fără să cunoști o speță, fără să cunoști datele dosarului și să te pronunți, așa am făcut domnul Dănileț — afirmând că decizia CNA nu ar fi trebuit suspendată și că ceea ce s-a întâmplat este un abuz înfiorător și o mostră de incompetență —, arată că nu cunoaște nici natura dosarului, nici natura acestei proceduri”, explică Matei Ștefănescu.
Acesta a subliniat că mecanismul juridic aplicat de instanțe este unul clar reglementat de normele din România: „Procedura este clar reglementată de articolul 14 din Legea contenciosului administrativ, coroborat cu dispozițiile din Legea audiovizualului. În materia unor astfel de decizii care impactează dreptul de a emite — fundamentul liberei exprimări în presă —, hotărârile instanței se pronunță în termen de maximum 24 de ore. Este o cauză extrem de urgentă, în care judecătorul soluționează litigiul exclusiv în temeiul aparenței de drept și al urgenței majore. Sunt două condiții esențiale: cazul bine justificat și paguba iminentă.”
Avocatul a arătat că instanțele de judecată au validat în repetate rânduri argumentele televiziunii în fața măsurilor luate de instituția de reglementare.
„În toate aceste patru dosare, judecătorii Curții de Apel au constatat că există un caz bine justificat și că se aduce o atingere gravă unor drepturi fundamentale. Totodată, este evident că avem de-a face cu o pagubă iminentă. Orice minut în care un post de televiziune privit de milioane de oameni nu poate emite reprezintă o atingere iremediabilă la adresa libertății de exprimare. Aceasta este paguba supremă, care nu mai poate fi reparată ulterior pe fondul dosarului, indiferent de soluția finală”, a explicat reprezentantul legal.
Citește și: Avocatul Ioan Georgescu: Legat de abuzul închipuit de Cristi Dănileț - afirmația este profund eronată
În opinia sa, reacțiile negative față de hotărârile magistraților denotă o dublă măsură în raport cu statul de drept. „Pentru domnul Dănileț, atunci când soluțiile nu sunt de partea sistemului pe care îl susține, este un «abuz» să judeci rapid. În realitate, asistăm la o justiție cu adevărat independentă, care nu doar că sancționează abuzurile unei autorități de stat, dar intervine în sprijinul drepturilor fundamentale, al liberei inițiative economice și al libertății presei — un pilon central al democrației. Iată că astfel de soluții nu mai sunt pe placul domniei sale. Acum nu mai este bine cu statul de drept? Nu mai e bine să respectăm deciziile instanțelor? Este preferabil să intrăm cu bocancii în interpretări juridice care se îndepărtează de natura efectivă a legii?”
Din cauza modului de operare din ultima perioadă, avocatul Matei Ștefănescu consideră că actualul Consiliu Național al Audiovizualului și-a pierdut rolul legitim și cere măsuri drastice.
„Consiliul Național al Audiovizualului nu mai are niciun fel de credibilitate. Această instituție ar trebui desființată în actuala sa structură, deoarece s-a transformat într-un organ de poliție politică împotriva libertății presei. Sau, cel puțin, ar trebui să existe o reformă profundă, astfel încât să nu mai existe niciodată riscul ca ea să devină un instrument de represiune împotriva celor care nu se aliniază puterii”, susține apărătorul.
Acesta concluzionează că mijloacele de coerciție aplicate postului TV au exclusiv un substrat politic: „Acest război al CNA împotriva postului Realitatea Plus a pornit de la un singur lucru: faptul că această televiziune a refuzat constant să se alinieze puterii și reprezintă, poate, ultima voce a opoziției și a oamenilor care gândesc liber. Reamintesc că în ultimele șase luni nu am văzut nicio sancțiune, de exemplu, la adresa Digi24, unde s-a făcut apologia anumitor interese în timp ce se aloca un contract uriaș pe viitor în programul respectiv. Aceasta este realitatea care ar trebui să rămână în atenția publicului.”