Nicușor Dan participă la reuniunea din Polonia. Care este miza discuțiilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 08:28

Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă, la Jurata, în Polonia, la o reuniune găzduită de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki. La întâlnire vor mai lua parte președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

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