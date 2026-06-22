Ludovic Orban îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Asta se cheamă trădare”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 10:35

Fostul premier și fost președinte al PNL, Ludovic Orban, lansează acuzații dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză de „trădare” și nu exclude posibilitatea de a susține, în viitorul apropiat, demiterea acestuia din funcție.

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