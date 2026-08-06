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Actualitate· 1 min citire
Planul decisiv pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cum vor fi scufundate barjele în Dunăre
Baraj Cernavodă
După mai multe zile de pregătiri, verificări și amânări, autoritățile au aprobat varianta tehnică ce va fi folosită pentru scufundarea barjelor încărcate cu rocă, în cadrul operațiunii de deviere a cursului Dunării necesare lucrărilor de la Reactorul 2 al Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.
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