Ion Cristoiu îl contrazice pe Nicușor Dan pe tema relației României cu SUA
Ion Cristoiu demască minciunile lui Nicușor Dan despre relația României cu SUA. Analistul Realitatea PLUS susține că afirmația președintelui României, potrivit căreia americanii și-au schimbat atitudinea față de țara noastră, este falsă. Totodată, Ion Cristoiu a spus că Nicușor Dan a mințit și când a spus că relația cu Washingtonul este perfectă.
„Una dintre acestea este afirmația că după vizită s-a produs așa o îmbunătățire, o schimbare a americanilor față de România. Cel care ne-a spus asta a fost însuși Nicușor Dan.
Nicușor Dan și-a făcut un obiectiv din a susține până la această vizită că relația este perfectă. Același personaj ne-a susținut și ne-a pisat la cap cu telefonul pe care l-a dat Trump și cu alte gesturi, că ceea ce adversarii lui consideră ca fiind o neîncredere, o răcire a relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii, nu sunt adevărate și a spus că totul e bine.
Păi dacă totul e bine până acum, cum de dintr-o dată poți să spui că s-a schimbat? Deci când a mințit Nicușor Dan? Când spunea că nu e nicio problemă sau acum când spune că în urma vizitei s-a schimbat?
Lazurcă a zis și el, a avut posibilitatea să constate efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Deci este o contradicție. Când a mințit? Înainte sau acum? După părerea mea, el a mințit înainte pentru că relațiile erau încordate și a mințit și acum pentru că nu a schimbat cu nimic această vizită, neîncrederea americanilor față de noi”, a declarat Ion Cristoiu.
