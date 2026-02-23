China cere SUA să elimine taxele vamale unilaterale după decizia Curții Supreme

Sursă: realitatea.net

Beijingul a afirmat luni că evaluează consecințele deciziei Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump și a îndemnat Washingtonul să ridice măsurile comerciale "unilaterale", notează AFP.

"Am luat act de decizia Curții Supreme a Statelor Unite privind taxele vamale și efectuăm în prezent o evaluare completă a conținutului și impactului acesteia", a afirmat Ministerul Comerțului într-un comunicat. "China îndeamnă Statele Unite să anuleze taxele vamale unilaterale impuse partenerilor săi comerciali", a adăugat documentul.

China, a doua economie a lumii și partener comercial cheie al Statelor Unite, a fost vizată în mod special de politica tarifară agresivă implementată de Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025.



Cele două țări au purtat timp de luni de zile un adevărat război comercial cu repercusiuni mondiale, folosind taxe vamale și diverse restricții, înainte ca Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping să convină în octombrie asupra unui armistițiu a cărui fragilitate este subliniată de experți.



Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri o mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump, hotărând că "urgența economică" invocată pentru a ocoli aprobarea prealabilă a Congresului nu a fost dovedită.



Trump va călători în China între 31 martie și 2 aprilie, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Zi crucială pentru Oana Țoiu. Astăzi se dezbate în Senat moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe