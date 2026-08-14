Advertising
Actualitate· 1 min citire
Nebunie pe litoral! Nibiru se pregătește să primească peste un milion de oameni
Nibiru
Nibiru se pregătește pentru unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de pe litoral. Organizatorii se așteaptă la peste un milion de vizitatori pe durata evenimentelor, iar Selly spune că urmează „cel mai fantastic weekend de pe litoral”.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:13Autostrada Mării Negre ajunge în România! Turcia și Bulgaria pregătesc un drum uriaș spre țara noastră
- 18:43Alertă pe Dunăre: debitul va coborî la 1.300 mc/s până pe 21 august
- 17:52Doliu în familia Realitatea. A murit mama Ancăi Alexandrescu
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News