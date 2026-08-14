Autostrada Mării Negre ajunge în România! Turcia și Bulgaria pregătesc un drum uriaș spre țara noastră

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 19:13

Turcia și Bulgaria pregătesc dezvoltarea unui nou coridor rutier de-a lungul litoralului Mării Negre, iar proiectul ar putea fi extins până în România. Autostrada Mării Negre este prezentată drept un proiect strategic pentru conectarea mai bună a statelor din regiune și pentru dezvoltarea transportului în Europa de Sud-Est.

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