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CSM, LOVITURĂ PENTRU BOLOJAN DUPĂ EȘECUL PENSIILOR MAGISTRAȚILOR! „INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI TREBUIE RESPECTATĂ”

CSM, LOVITURĂ PENTRU BOLOJAN DUPĂ EȘECUL PENSIILOR MAGISTRAȚILOR! „INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI TREBUIE RESPECTATĂ”

CSM, LOVITURĂ PENTRU BOLOJAN DUPĂ EȘECUL PENSIILOR MAGISTRAȚILOR! „INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI TREBUIE RESPECTATĂ”

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 24 oct. 2025, 17:00

Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția că orice modificare a Statutului magistraților trebuie discutată cu autoritățile judecătorești.

CSM a precizat, într-un comunicat, că la întâlnirea de la Parlament, unde au participat și președintele Înaltei Curți și procurorul general, s-a subliniat nevoia ca orice demers privind statutul judecătorilor și procurorilor să fie în acord cu principiile constituționale.

Reprezentanții Consiliului au subliniat că independența justiției, predictibilitatea și stabilitatea cadrului normativ trebuie să fie fundamentul oricărui dialog interinstituțional, astfel încât corpul magistraților să nu fie transformat într-o țintă a presiunilor publice.

CSM reafirmă că magistrații au responsabilitate față de societate, dar și că este nevoie de un discurs echilibrat din partea politicienilor pentru a nu afecta încrederea publicului în justiție.

Declarațiile apar în contextul în care Ilie Bolojan a admis că Executivul nu a așteptat perioada legală pentru avizul CSM, considerând că 10 zile sunt suficiente, deși legea impunea 30.

Curtea Constituțională a decis pe 20 octombrie că legea privind pensiile de serviciu este neconstituțională, tocmai pentru că Guvernul nu a respectat termenul de avizare.

În ciuda eșecului, premierul Ilie Bolojan a transmis că reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm al Guvernului.

Sursa: Realitatea din Justitie

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