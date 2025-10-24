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Politica· 2 min citire
CSM, LOVITURĂ PENTRU BOLOJAN DUPĂ EȘECUL PENSIILOR MAGISTRAȚILOR! „INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI TREBUIE RESPECTATĂ”
CSM, LOVITURĂ PENTRU BOLOJAN DUPĂ EȘECUL PENSIILOR MAGISTRAȚILOR! „INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI TREBUIE RESPECTATĂ”
Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția că orice modificare a Statutului magistraților trebuie discutată cu autoritățile judecătorești.
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