Advertising
Politica· 1 min citire
Casa Albă transmite un mesaj neașteptat despre Iran. Trump nu renunță la diplomație
Donald Trump. Foto: Profimedia
Publicat16 iul. 2026, 23:58
SursăAgerpres
Președintele american Donald Trump rămâne deschis găsirii unei soluții diplomatice cu Iranul, a afirmat joi Casa Albă, în contextul în care cele două țări au reluat atacurile de ambele părți, relatează AFP.
Citește și
- 11:07Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul împinge sistemul sanitar în colaps, iar cei care salvează vieți sunt lăsați fără sprijin”
- 10:39Petrișor Peiu (liderul senatorior AUR): „6 miliarde de euro, făcuți cadou fără licitație unei firme străine, în timp ce industria românească este ignorată”
- 08:59Ucraina are începând de joi un nou guvern
- 08:56Criza politică riscă să se prelungească până în toamnă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News