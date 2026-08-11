Anca Alexandrescu: "Vinovați de criza în care ne aflăm sunt cei care de 37 de ani se află la guvernare”
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Anca Alexandrescu a lansat noi acuzații grave, în emisiunea „Culisele statului paralel”, la adresa celor pe care îi consideră responsabili pentru dezastrul energetic din România.
Virgil Popescu, Cristian Bușoi și Ilie Bolojan au nenorocit zona de energie din România
M-am uitat cu foarte puțin timp înainte să intru în direct, pe un link pe care l-am primit astăzi de la telespectatori, unde se vede foarte clar câtă energie produce România și cât importă sau cât exportă, în funcție de ora la care vorbim. M-am uitat în tot timpul zilei și am făcut niște capturi. Lucrurile se confirmă. Așa cum spune Dian — m-am plictisit de câte ori am spus aici, în platou — acum au descoperit foarte mulți că dimineața și la prânz producem foarte ieftin și vindem pe nimic, uneori chiar cu minus, adică unii dau bani ca să preia alții energia, iar seara cumpărăm foarte scump. Asta astăzi pe Bogdan Ivan. O să iasă energie de la PSD. Oricum, trebuie să-l țineți acasă, închideți-l undeva, închideți-l în baie.
Băi, Nea Ivane, crezi că dacă ai dat mâna cu Zamboli și ai stat la masă cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ai tupeu să vorbești? Acum poți să vorbești ca și cum nici gura nu-ți miroase nicio troacă? Nu, că ești la fel de vinovat ca Virgil Popescu, ca Bușoi și ca Bolojan și ca toți ăștia care au nenorocit zona de energie din România. Pentru că și PSD-ul a pus umărul la ceea ce se întâmplă astăzi. Nu mai încercați să-i scoateți pe unii vinovați și pe alții nevinovați.
„Singurii vinovați sunt cei care de 37 de ani se află la guvernare”
Au spus specialiștii încă de când s-a spart sistemul energetic: „Bă, nu e bine să-l împărțiți, nu e OK.” L-au căpușat, au făcut afaceri, s-au îmbogățit de la toate partidele, fără excepție. A venit momentul când oamenii au început să spună — specialiști, Dian și alți specialiști — au venit și au spus: „Dom’le, nu e bine ce faceți, haideți să echilibrați, haideți să facem, readuceți mixul de energie, cel mai important.”
A venit după aceea Dian și a spus aici, în platou: „O să vină momentul când o să avem nevoie de stocare, investiți în baterii, investiți în stocare, capacități de stocare.” Am scos în seara asta și o să arătăm ce a spus domnul Burduja, ce capacități s-au închis, cum s-au închis și cum nu s-a pus nimic în loc, bineînțeles. Că ei nu știu, ei ajung acolo pe criterii politice, cum a ajuns și Bușoi.
L-am văzut astăzi pe Bolojan: stă la cafeluță, inaugurează creșe, vin unii și spun: „Dom’le, ce te iei de Bolojan, că nu-i vina lui Bolojan?” Nu e vina lui direct, că el face parte din partidul care, peste șapte ani, a produs un sistem energetic în acești ani care a fost extrem de important pentru ceea ce se întâmplă cu viitorul energetic al României. Adică nu poți să spui că n-ai văzut și n-ai auzit, mai ales că ai fost și șef de oraș, șef de județ, ai venit după aia senator. Nu e posibil să nu fi știut.
Iar cu „astăzi este energie” — și l-ai lăsat pe amărâtul ăla de Bușoi, amărât cu ghilimele, că-i bogat de nu mai știe de capul lui — l-ai lăsat pe ăla să rezolve problemele până la care, de fapt, s-a îngropat România. I-ai lăsat pe unii, pe Miruță, să scoată milioane de euro, să facă bătaie de joc cu fundarea barjelor, care „vai, gata, va rezolva problemele”. Doi centimetri — ăla se lăuda în fiecare zi.
Băi, vreau să-mi spuneți și mie — am făcut astăzi solicitare oficială — să-mi spuneți și mie cât ne-a costat această distracție, această bătaie de joc, această acțiune de PR a useriștilor Buzoianu și Miruță. Băi, Miruță, sper că mâine la prima oră ești la Cernavodă și asiști la tot ce închide. Și ultimul reactor. Sper că ești acolo să-ți faci PR și cu acțiunea asta. Că doar datorită ție — deși e din cauza ta, pentru că e de rău, nu e de bine — se întâmplă acest lucru.
Și din cauza lui Bolojan. A aprins Bolojan lumina în cămară la șobolan, dar o stinge la români. Și a spus astăzi Ceaușescu în audit. M-au certat mai mulți telespectatori, spunând că: „Dom’le, nu puteți face comparația cu Ceaușescu, că Ceaușescu chiar a făcut ceva pentru România.”
„Nu voi face niciodată apologia lui Ceaușescu”
Ca să fie foarte clar: eu nu pot să fac apologia lui Ceaușescu niciodată. Da, s-au construit cele mai importante lucruri în perioada lui Ceaușescu. Dar s-au construit cu munca și sudoarea oamenilor și prin sacrificiul oamenilor.
Eu nu pot să uit când mă duceam la școală iarna și stăteam cu hainele pe noi și cu mănușile în mâini. Și nu pot să uit cum se întrerupea lumina și cum stăteam și puneam încă un training pe noi iarna ca să rezistăm în casă. Au spus unii: „Da, dom’le, dar știam pentru ce, că trebuia să se plătească datoria.” Lucrurile s-au amestecat. Nu pot să fac apologia lui Ceaușescu.
A, că ăștia au venit și au distrus tot ce s-a făcut pe vremea lui Ceaușescu de către poporul român și n-au pus nimic în loc — da, este adevărat. Dar lucrurile rele din vremea aceea nu le putem uita. Oricât m-ați certa. Da, școala pe vremea aceea era școală, acum nu mai este școală. Da, atunci aveam un acoperiș deasupra casei, aveam un loc de muncă, dar erau foarte multe alte lucruri pe care astăzi mulți dintre voi le-ați uitat sau unii nici măcar nu le-au experimentat.
Noi le regăsim acum în comportamentul globaliștilor neomarxiști, sub diverse forme. Pentru că vă aduceți aminte cum ne-a spus Ursula: putem să stăm la 14, 15, 16 grade — vă aduceți aminte când a început războiul? Le regăsim și în comportamentul celor de la Bruxelles și Fauci și toți ceilalți care ne-au obligat să ne vaccinăm și ne-au închis în case. Da, sunt comportamente dictatoriale. Cei care nu le-au trăit nu-și aduc aminte.
La noi, miniștrii energiei au fost ocupați cu așezarea în genunchi
Dar știți cum e? Memoria oamenilor este scurtă. Oamenii uită foarte repede, din păcate, și din păcate uită lucrurile rele. Dacă vin și păcălesc din nou politicienii cu niște măsuri rapide care să le îndulcească viața, uită. Din păcate, în spatele scenei politice, în continuare se fac jocuri. Și în continuare vi se vând lozinci.
Am văzut că nu mai sunt chiar atât de mulți cei care — hai să nu exprim — nu se exprimă pe limba lor, aceia care fac jocul. Nu mai pun botul la vrăjeala voastră. Nu mai sunt atât de mulți oameni care să pună botul la lozincile și la vrăjeala voastră și la marketingul politic. S-au convins foarte mulți care au pus jocurile, care l-au ținut în scaun și îl țin în continuare în scaun pe Ilie Bolojan.
Întâmplarea face că se află în oraș cu ce se ocupă unii: dau telefoane pe la șefii de organizații de la PSD, să-i convingă să facă aranjamente. Toate bănuielile ies la suprafață. Că ei plătesc energie mult mai scump decât se plătește în alte țări. Că România, iată, vinde la prânz cu zero sau pe minus, și seara — a spus-o chiar Ivan astăzi — cumpără și cu o mie de euro megawatt-oră. Râd de noi bulgarii. Sigur că râd. Pentru că ei au făcut ceea ce ar fi trebuit să facem și noi.
La noi, miniștrii energiei au fost ocupați cu așezarea în genunchi în fața celor de la OMV, în fața chiar și a americanilor, vă aduceți aminte. Pentru că Virgil Popescu le-a dat mână liberă celor de la New Steel, cu banii noștri — două sute și ceva de milioane de dolari — să facă experimente în România.
Eu vreau să ajut în continuare zona suveranistă, dar pe cei care într-adevăr doresc binele oamenilor
Toate lucrurile acestea se răsfrâng pe poporul român, nu pe politicieni, pentru că ei sunt în continuare în aceleași poziții și vor fi. Și v-am spus lucrurile astea și le susțin în continuare. Din păcate, așa vor arăta lucrurile. Cu toate sondajele alea care sunt aruncate pe piață, de către ăia care au dat fix la toate alegerile și au dat cele mai proaste rezultate, lucrurile nu vor sta așa.
Guvern încă nu vom avea. S-a mai amânat puțin, probabil că prima sau a doua săptămână din septembrie e posibil să avem un guvern. Am văzut declarația lui Kelemen Hunor astăzi — tare — anunță clar, cine știe să citească printre rânduri, că va participa la un nou guvern. A revenit în cărți și Sorin Grindeanu. N-a ieșit din cărți nici Eugen Tomac, dar în niciun caz nu se va face un guvern cu suveraniști.
Și nici nu vor fi anticipate, și nici nu va fi suspendat Nicușor Dan. Eu trebuie să vă spun adevărul. Și astăzi m-am întâlnit cu cineva pe stradă, un domn din Ialomița, cu care am discutat. Oamenii încep să înțeleagă despre ce e vorba și ce se întâmplă.
Sigur, tot ceea ce a spus Călin Georgescu s-a confirmat, așa este. Iar eu am arătat lucrurile acestea aici. Dar e nevoie și de pasul următor. Adică cineva trebuie să ia problema în mână. Unii sunt în vacanță, alții sunt pe rețelele sociale, alții iau bănuți ca să atace în direcția în care li se spune. Și? Trăiesc mai bine? Nu. Eu vreau să ajut în continuare zona suveranistă, dar pe cei care într-adevăr doresc binele oamenilor și al poporului.
I-am văzut astăzi că se dădeau de ceasul morții și Buzoianu și Miruță și Bușoi, că a eșuat experimentul pe care l-au făcut cu barjele. Eu aș vrea să ne spună oficial Guvernul României — doamna Buzoianu, domnul Miruță, domnul Bușoi — cât a costat această acțiune de PR a lor. Pozele pe care și le-a pus Miruță, tot ce s-a întâmplat în ultima săptămână, cât a costat.
Și aș vrea să ne mai spună ceva: cât o să coste să repare dâmbul ăla despre care ne spune doamna Buzoianu că s-a creat. Era mai simplu să luați sfaturi de la prietenii voștri ucraineni, care au profitat cu vârf și îndesat și de energie, și de armament, și de bani. Vă mai spun eu, la steg, cum au procedat la canalul Bâstoe, când l-au dragat cu șase metri în plus. Vă aduceți aminte că eu am fost acolo. Am fost și am filmat de acolo, din mijlocul apei. Am vorbit cu oamenii și mi-au spus ce se întâmplă.
A fost simplu la ei. Ne-a zis doamna Buzoianu că fuge mai repede apa din România. Jură-te. Deci e de râs, dar din păcate e de plâns.
Nu s-a rezolvat nici cu legea salarizării astea, să știți. Nu au ajuns la nicio înțelegere. Era previzibil. PSD-ul a spus foarte clar că nu votează legea în această formă. Înțeleg că Nicușor Dan le-a mai dat o săptămână lui Bolojan și lui Pîslaru să vină cu o formă agreată cu celelalte partide, bineînțeles cu sindicatele.
Nu cred că se vor înțelege. Nu cred că se va întâmpla ceva bun în următoarele săptămâni. Asta este realitatea în care ne aflăm. Din păcate.
Am văzut astăzi, cu satisfacție aș putea spune, că a fost publicată motivarea judecătorilor în cazul azilelor, a așezămintelor lui Pașca — că așa este corect. Mă bucur din suflet că nu am fost în corul celor care au acuzat și au dezinformat și au prezentat lucrurile cu totul altfel decât s-au întâmplat acolo, la domnul Pașca.
Am fost singura care i-a acordat posibilitatea să explice, împreună cu avocatul său, care este realitatea, și am și prezentat adevărul de acolo, cu imagini, cu mărturii, și o facem în continuare chiar și în această seară, pentru că va fi în direct cu noi.
Pentru că, ce să vedeți, nimic din acuzațiile procurorilor nu a stat în picioare în fața judecătorilor. Nici cu banii încasați, nici cu grupul infracțional organizat, nici cu relele tratamente — nimic, nimic, nimic.
Deci toate argumentele pe care noi le-am arătat aici, în platou, la Culise, se regăsesc și în motivarea judecătorilor.
Ce se întâmplă însă cu oamenii care au fost luați cu forța de acolo, de la domnul Pașca? O să vedeți în această seară: unii dintre ei au ajuns din nou pe stradă.
„Statul român este eșuat, penibil, îngenuncheat de forțele din afara țării”
Dar, din păcate, neremediabil, ca să spun așa, sau iremediabil. Pentru că… cine să repare statul? Cum să-l repare?
Eu nu mai cer nimănui. Faceți ce vreți fiecare, fiecare are dreptul la opinie, fiecare are dreptul să se comporte față de alegătorii lui cum vrea. Când vom trage linia, vom vedea cine a fost trădător și cine, într-adevăr, a ținut cu poporul.
Cu siguranță nu mă voi afla pe lista celor care au ținut cu poporul, chiar dacă mă înjurați acum. O să vedem.
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