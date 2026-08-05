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Cod roșu de caniculă în 7 județe. ANM anunță temperaturi extreme de până la 41 de grade Celsius

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 5 aug. 2026, 08:19

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de caniculă.

De miercuri, 5 august 2026, de la ora 10.00, șapte județe din vestul și nord-vestul țării intră sub cod roșu de temperaturi extreme: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În aceste zone, valul de căldură intens va persista, cu maxime care pot atinge 37-39 de grade în Maramureș, Satu Mare și Sălaj și 39-41 de grade Celsius în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Aproape 3 milioane de români vor resimți disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-26 de grade, cele mai ridicate în dealurile Crișanei.

Valul de căldură se intensifică miercuri și joi în toată țara, pentru ca vineri să se diminueze și să se restrângă spre sud. Codul portocaliu vizează Moldova, Oltenia, o mare parte a Transilvaniei și zone din Muntenia, cu maxime de 35-38 de grade, iar Bucureștiul se află sub cod portocaliu, cu temperaturi de 37-38 de grade.

Pe litoral, maximele vor fi mai moderate, de 29-31 de grade. Începând de vineri, vremea se răcorește treptat în nord, cu apariția ploilor, vijeliilor și grindinei pe arii restrânse. Meteorologii subliniază că disconfortul termic rămâne ridicat și în nopțile următoare, pe fondul unui val de căldură persistent.

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