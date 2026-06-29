Economie· 1 min citire

Wizz Air anulează mai multe rute din România

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 29 iun. 2026, 12:33

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat o reorganizare a zborurilor operate din România, măsură care va afecta mii de pasageri din vestul, centrul și sudul țării.

Potrivit reprezentanților companiei, decizia face parte dintr-o strategie de adaptare la cererea pieței și de eficientizare a costurilor, prin redistribuirea capacității pe rutele considerate mai profitabile.

Cele mai importante modificări vizează aeroporturile din Timișoara, Craiova, Brașov-Ghimbav și București. De la jumătatea lunii septembrie 2026, Wizz Air va anula definitiv zborurile din Timișoara către Praga, Berlin, Frankfurt Hahn, Nuremberg și Basel.

De asemenea, ruta Craiova–Napoli va fi închisă pe 24 octombrie 2026, iar legătura Brașov–Nuremberg va fi anulată definitiv, data ultimului zbor urmând să fie anunțată. În schimb, ruta București–Turku va fi doar suspendată temporar, între 29 iunie și 25 octombrie 2026.

Pasagerii afectați vor fi contactați de companie și vor putea alege între rambursare, credit Wizz Air sau reprogramare pe alte zboruri disponibile.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

zboruri anulate wizz air

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe