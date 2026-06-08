Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „Guvernul Bolojan a creat o structură paralelă pentru gestionarea marilor proiecte de infrastructură și a transformat investițiile publice într-o nouă sursă de sinecuri și control politic”

Publicat 8 iun. 2026, 07:24 Actualizat 1 iul. 2026, 12:11

Europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia acuză Guvernul Bolojan că a creat o structură paralelă pentru gestionarea marilor proiecte de infrastructură, transformând investițiile publice într-o nouă sursă de sinecuri și control politic. Potrivit acestuia, în timp ce românilor li se cere austeritate, executivul dublează numărul de posturi într-o companie de stat care preia proiecte de miliarde de euro, de la autostrăzi și drumuri expres până la alte investiții strategice pentru dezvoltarea României.

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