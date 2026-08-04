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Economie· 1 min citire
Românii spun că abia mai supraviețuiesc: „Pensia se duce în câteva zile”
Publicat4 aug. 2026, 09:25
SursăRealitatea PLUS
Românii spun că duc o luptă de la o zi la alta din cauza veniturilor mici și a scumpirilor. Pentru mulți pensionari, banii se termină la doar câteva zile după încasarea pensiei. Facturile și datoriile consumă cea mai mare parte a veniturilor, iar traiul zilnic a devenit tot mai greu. Oamenii se plâng că au tot mai puțini bani și că abia mai reușesc să supraviețuiască, conform Realitatea PLUS.
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