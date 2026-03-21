Pâinea, următorul aliment de pe lista scumpirilor. Majorarea prețurilor carburanților declanșează scumpiri în lanț

Alertă majoră în economie: scumpirile la carburanți riscă să declanșeze un nou val de creșteri de prețuri la raft. Producătorii avertizează că, în lipsa unor măsuri urgente, mulți români nu își vor mai permite nici pâinea cea de toate zilele. în această lună.

Prețul pâinii și al produselor de panificație ar putea să crească până la 10%, chiar din această lună, iar aceste scumpiri, spun specialiștii, vin pe fondul scumpirilor la carburanți și al lipsei de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare.

Pâinea este alimentul de bază cel mai afectat de scumpirile la pompă, dar și cel mai consumat de către români.

La acest moment, plătim pentru o pâine între 5 și 10 RON și știm că urmează să expire și plafonarea adaosului comercial, însă nu este clar ce se va întâmpla după expirarea acestei plafonări, dacă se va implementa sau nu noul mecanism de protecție a prețurilor la raft.