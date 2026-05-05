Încă o înfrângere pentru Ilie Bolojan. Magistrații obțin câștig de cauză în procesul privind drepturile salariale pentru 2026

Guvernul condus de Ilie Bolojan înregistrează o nouă înfrângere în instanță, după ce Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Înaltei Curți de Casație și Justiție într-un proces privind punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive referitoare la drepturile salariale ale magistraților.

Decizia vine într-un dosar cu miză bugetară importantă, legat de plata sumelor restante pentru anul 2026.

Instanța obligă Guvernul la măsuri administrative și bugetare

Completul de contencios administrativ al Curții de Apel București a admis cererea formulată de ÎCCJ, în contradictoriu cu Guvernul României și Ministerul Finanțelor, obligând executivul să ia măsuri concrete pentru acoperirea drepturilor salariale restante.

Magistrații au stabilit că Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să emită actele administrative necesare și să asigure includerea și alocarea integrală a sumelor aferente plăților restante către judecători și alte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii scadente în 2026.

În hotărâre se precizează că aceste demersuri trebuie realizate inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este necesar, precum și prin punerea la dispoziția ÎCCJ a fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale.

Instanța a stabilit și o sancțiune de 1% pentru fiecare zi de întârziere, aplicabilă până la executarea obligațiilor.

Termen scurt de executare și amenzi pentru întârziere

Judecătorii au stabilit un termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru punerea în aplicare a deciziei, sub sancțiunea unor măsuri suplimentare prevăzute de lege.

În plus, Curtea a dispus aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere pentru Guvernul României și Ministerul Finanțelor, sumă care urmează să fie direcționată către bugetul de stat până la îndeplinirea obligațiilor stabilite.

Decizia nu este definitivă

Hotărârea Curții de Apel București nu este definitivă. Părțile implicate au drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Cererea de recurs urmează să fie depusă la Curtea de Apel București – Secția a X-a de Contencios Administrativ și Fiscal și pentru Achiziții Publice, sub sancțiunea nulității.