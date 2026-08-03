Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii și legea integrităţii, în dezbatere

Ambele proiecte sunt jaloane din PNRR.
Aleșii trebuie să adopte strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii, considerată un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), estimat la aproximativ un miliard de euro.
Documentul include 11 obiective naţionale, relatează Radio România Actualități. Unul dintre acestea este restaurarea ecosistemelor degradate, care va contribui direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei şi inundaţiilor. Potrivit documentului, un miliard de euro va fi folosit pentru investiţii în proiecte ce vizează sute de comunităţi.
Legea integrității a fost respins în sesiunea extraordinară recent încheiată din cauza unui amendament controversat, care prevede că aleşii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese emise anterior adoptării legii şi-ar putea pierde mandatul în 30 de zile după intrarea în vigoare a noilor reguli.
Parlamentarii Partidului Național Liberal şi Uniunii Salvați România au redepus proiectul, despre care spun că respectă legea fundamentală, şi solicită social-democraţilor să nu mai depună amendamente care contravin Constituţiei. În schimb, Partidul Social Democrat susţine că modificările aduse au urmărit îmbunătăţirea legii. Adoptarea legislaţiei pentru integritate este jalon în PNRR şi valorează 770 de milioane de euro.
Dintre proiectele care au termen limită finalul acestei luni, ca jaloane în PNRR, a mai rămas legea salarizării, pentru care nu a fost încă identificată o formă agreată care să aibă susţinerea unei majorităţi în Parlament.