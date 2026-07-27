Grevă generală pe termen nelimitat în Sănătate. Sanitas acuză presiuni asupra angajaților: „Nu veți opri greva prin intimidare”

Publicat 27 iul. 2026, 14:45 Sursă realitatea.net

Angajații din Sănătate intră de marți, 28 iulie, în grevă generală pe termen nelimitat, nemulțumiți de noua lege a salarizării și de blocarea angajărilor în spitale. Cu o zi înainte de declanșarea protestului, Federația Sanitas acuză conducerile unor unități medicale că ar încerca să îi intimideze pe salariați și să afle cine intenționează să participe la grevă.

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