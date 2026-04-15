Imperiul Dacia se clatină. Mii de joburi se evaporă, iar România simte șocul deciziilor luate la Paris

Planurile de reorganizare anunțate de grupul francez care deține Dacia provoacă îngrijorare majoră în industrie, după ce compania a pus pe masă un scenariu drastic: până la 2.400 de posturi urmează să fie eliminate în următorii doi ani.

Decizia vine într-un context global tensionat, în care producătorii auto europeni încearcă să țină pasul cu rivalii din China, deveniți lideri agresivi pe segmentul mașinilor electrice, grație costurilor reduse și vitezei impresionante de dezvoltare.

Estimările indică faptul că reducerea va viza un total de aproximativ 11.000–12.000 de ingineri la nivel global, iar măsura este parte dintr-un plan amplu prin care compania încearcă să-și regândească modelul de funcționare pentru a rămâne competitivă.

Strategia care schimbă regulile jocului în industria auto

Direcția nouă a fost prezentată de CEO-ul Renault, Francois Provost, care, în luna martie, a venit cu un plan de transformare de proporții. Obiectivul este clar: grupul trebuie „să concureze cu producătorii chinezi în ceea ce privește inovația, costurile și viteza”, potrivit Reuters.

Această repoziționare nu este una de fațadă, ci implică schimbări profunde în modul în care sunt dezvoltate noile modele. Constructorul francez vrea să accelereze radical procesele interne și să adopte metode inspirate din modelul asiatic, considerat mult mai eficient.

Vânzările Dacia în Europa, în cădere liberă. Scădere de 30% în primele luni ale anului 2026

Ambiția este uriașă: lansarea a 36 de modele noi în următorii cinci ani. În paralel, timpul de dezvoltare ar urma să fie redus la doar 24 de luni, un obiectiv extrem de ambițios comparativ cu ritmul tradițional al producătorilor europeni.

Un exemplu deja invocat de companie este viitorul Renault Twingo, unde termenul de dezvoltare a fost comprimat la 21 de luni, în urma colaborării cu centrul de cercetare și dezvoltare din China.

Reduceri de personal fără concedieri forțate – promisiunea oficială

Deși amploarea reducerilor este semnificativă, reprezentanții companiei susțin că procesul nu va include concedieri forțate. Potrivit unui purtător de cuvânt al Renault, reorganizarea va fi realizată prin măsuri interne de optimizare și redistribuire a activităților.

Cu toate acestea, impactul va fi resimțit la nivel global. Chiar dacă activitățile esențiale de proiectare și dezvoltare vor rămâne concentrate în Franța, centrele de inginerie din mai multe țări vor intra în acest proces de ajustare.

Lista include România, dar și Brazilia, India, Maroc, Coreea de Sud, Spania și Turcia, toate urmând să fie afectate de reducerea numărului de posturi.

Centrul Tehnic Titu, sub presiune: un pilon strategic pus sub semnul întrebării

În România, atenția se îndreaptă în special către Centrul Tehnic Titu, una dintre cele mai importante structuri ale Renault Technologie Roumanie. Considerat un punct cheie în rețeaua globală de testare a companiei, acest complex ar putea resimți direct efectele reorganizării.

Infrastructura este impresionantă: întins pe o suprafață de 350 de hectare, centrul include nu mai puțin de 32 de kilometri de piste de testare, alături de numeroase laboratoare, simulatoare performante și un atelier dedicat prototipurilor.

Aici sunt evaluate comportamentul mașinilor în condiții variate de drum și performanțele acestora în scenarii reale de utilizare. Din acest motiv, orice reducere de personal ridică semne de întrebare serioase în privința continuității unor proiecte importante.

Lovitură și pentru Mioveni: mii de oameni în așteptare

Problemele nu se opresc la zona de inginerie. Uzina Dacia de la Mioveni intră, la rândul său, într-o perioadă complicată, pe fondul deciziilor strategice luate la nivel de grup.

Aproximativ 1.200 de angajați ar putea fi afectați de concedieri în cursul anului 2026. Situația este legată direct de hotărârea Renault de a muta o parte din proiectele de producție către alte țări, precum Turcia și Slovenia.

Această reconfigurare a capacităților industriale pune presiune suplimentară pe piața muncii din România și alimentează incertitudinile legate de viitorul unuia dintre cei mai mari angajatori din industrie.