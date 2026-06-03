SUA susțin că au neutralizat un petrolier care încerca să încalce blocada impusă porturilor iraniene

Sursă: realitatea.net

Armata americană a anunțat marți că a imobilizat un petrolier după ce a lovit compartimentul motoarelor navei, pentru a împiedica aceasta să ajungă la terminalul petrolier de pe insula iraniană Kharg, încălcând astfel blocada maritimă impusă de Washington asupra porturilor Iranului, relatează AFP.

Potrivit Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), cargoul Lexie, care naviga sub pavilionul Botswanei și nu transporta marfă, a ignorat în repetate rânduri avertismentele transmise de forțele americane.

În consecință, armata SUA a lansat o rachetă asupra sălii motoarelor pentru a opri înaintarea navei, se arată într-un mesaj publicat pe platforma X.

Oficialii americani nu au precizat dacă atacul, efectuat cu o rachetă Hellfire lansată de la bordul unei aeronave militare, a provocat victime sau răniți în rândul echipajului.

Incidentul survine la doar câteva zile după un caz similar petrecut vineri și reprezintă al șaselea episod în care o navă a fost avariată de forțele americane în cadrul operațiunii de aplicare a blocadei.

CENTCOM a mai transmis că, de la instituirea măsurii, forțele americane au redirecționat 122 de nave pentru a asigura respectarea restricțiilor maritime. Blocada a fost impusă la jumătatea lunii aprilie, ca reacție la decizia Iranului de a bloca traficul prin Strâmtoarea Ormuz.