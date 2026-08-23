Fostul ministru al Sănătății demontează legea falimentului național: „PSD nu va vota acest dezastru de Lege a Salarizării”

Publicat 23 aug. 2026, 21:42 Sursă Realitatea PLUS

Noua Lege a Salarizării provoacă reacții puternice în sistemul medical și în zona politică. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat în termeni duri forma actuală a proiectului, susținând că prevederile ar putea afecta veniturile medicilor cu activitate universitară și ar accentua problemele deja existente în spitalele publice.

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