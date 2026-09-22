Grindeanu nu exclude un posibil guvern PSD-AUR până în 2028

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude posibilitatea ca, până în 2028, România să ajungă să fie guvernată de o alianță PSD-AUR. Liderul social-democrat a precizat însă că, în acest moment, formațiunea condusă de George Simion nu urmărește intrarea la guvernare, ci susține organizarea unor alegeri anticipate.