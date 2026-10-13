Toma Cuzin, „Firicel” din Las Fierbinți, plasat sub control judiciar după accidentul din Teleorman. Ce au arătat analizele

Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a fost plasat sub control judiciar după accidentul rutier produs luni, 12 octombrie, în comuna Peretu, județul Teleorman.
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, actorul conducea cu dreptul de a conduce suspendat, iar analizele biologice au indicat prezența cocainei și a canabinoizilor în sânge și urină.
Accidentul s-a produs pe DN 6, în comuna Peretu
Incidentul a avut loc în jurul orei 18:45, pe DN 6, pe raza comunei Peretu. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care circula din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul din fața sa și a intrat în coliziune cu acesta.
Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ. În schimb, testarea cu aparatul DrugTest a semnalat prezența unor substanțe interzise, astfel că bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.
Analizele au indicat cocaină și canabinoizi
Potrivit comunicatului Parchetului, rezultatele analizelor biologice au indicat prezența cocainei și a canabinoizilor în sânge și urină.
În acest context, actorul a dobândit calitatea de suspect și pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Procurorii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili dacă substanțele identificate i-au afectat capacitatea de a conduce.
Prezența substanțelor în probele biologice și efectul acestora asupra capacității de a conduce sunt aspecte distincte, urmând ca expertiza să clarifice acest element.
Procurorii au dispus controlul judiciar
Pe 13 octombrie, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus măsura controlului judiciar în dosarul privind conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.
Potrivit anchetatorilor, dreptul actorului de a conduce era suspendat din 20 mai 2025, în urma unui alt dosar privind o infracțiune la regimul rutier. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru clarificarea acuzațiilor formulate în cauză.
Toma Cuzin a mai fost condamnat într-un dosar rutier
Actorul a mai avut probleme cu legea în trecut. În 2022, acesta a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar care a vizat conducerea unui autoturism cu permisul suspendat și sub influența unor substanțe psihoactive.
Toma Cuzin este cunoscut publicului mai ales pentru rolul Firicel din serialul „Las Fierbinți”. În cazul actual, ancheta este în desfășurare, iar stabilirea răspunderii penale va depinde de probele administrate și de procedurile judiciare.