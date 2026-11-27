Marian Neacșu, despre condamnarea la 6 luni de închisoare cu suspendare: „Fiica mea nu a fost angajată la cabinetul parlamentar”
Marian Neacșu
Marian Neacșu vorbește despre condamnarea din 2016 pentru conflict de interese, angajarea fiicei sale la Camera Deputaților și reabilitarea juridică.
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a vorbit despre condamnarea penală primită în februarie 2016, când Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Dosarul a avut legătură cu angajarea fiicei sale în perioada în care ocupa funcția de deputat. Între timp, politicianul a fost reabilitat juridic, însă episodul a continuat să fie readus în atenția publică de adversarii săi politici.
Într-o discuție recentă, Marian Neacșu și-a prezentat propria versiune asupra evenimentelor și a contestat informația potrivit căreia și-ar fi angajat personal fiica la cabinetul parlamentar. Vicepremierul susține că aceasta ar fi fost angajată de Camera Deputaților, în urma unei solicitări transmise conducerii instituției.
Marian Neacșu: „Fiica mea nu a fost niciodată angajată la cabinetul parlamentar”
Marian Neacșu afirmă că nu și-a angajat direct fiica la propriul cabinet parlamentar și că responsabilitatea formală pentru încheierea contractului de muncă a aparținut Camerei Deputaților.
Potrivit explicațiilor sale, în jurul anului 2009, acesta a transmis o solicitare către conducerea instituției pentru angajarea fiicei sale. Cererea ar fi trecut prin mai multe departamente, inclusiv Resurse Umane, Salarizare și Direcția Juridică, fără ca reprezentanții acestora să semnaleze probleme de legalitate.
„Fiica mea nu a fost niciodată angajată la cabinetul parlamentar și n-am angajat-o eu, așa cum se vehiculează public. Singurul lucru de care mă fac vinovat este că am înaintat o solicitare în acest sens către conducerea Camerei Deputaților”, a declarat Marian Neacșu.
Vicepremierul a mai precizat că raportul de muncă a fost încheiat între fiica sa și Camera Deputaților, susținând că procedura a fost verificată de structurile administrative ale instituției.
De ce susține Marian Neacșu că legislația nu interzicea angajarea fiicei sale în 2009
Unul dintre argumentele invocate de Marian Neacșu în legătură cu dosarul de conflict de interese privește modificările legislative introduse în 2013.
Politicianul susține că, în momentul în care a fost făcută solicitarea de angajare, în 2009, Statutul deputaților și senatorilor nu prevedea interdicția explicită privind angajarea rudelor la cabinetele parlamentare.
„Fapta a fost incriminată în 2013, la patru ani după. Este și o decizie a CCR care a specificat foarte clar că, pentru perioada respectivă, fapta nu exista. Cu toate astea, am ajuns să fiu condamnat penal”, a afirmat vicepremierul.
Interdicția explicită privind angajarea rudelor la birourile parlamentare a fost introdusă în Statutul deputaților și senatorilor în anul 2013.
Marian Neacșu lasă de înțeles că dosarul ar fi avut și o componentă politică
Întrebat dacă apreciază că dosarul în urma căruia a primit condamnarea definitivă a avut un caracter politic, Marian Neacșu nu a formulat o acuzație directă. A sugerat însă că situații similare ar fi implicat numeroși alți parlamentari, fără ca toți să fi fost condamnați.
„A fost o conjunctură foarte complicată și într-o astfel de situație s-au aflat 123 de colegi! Cred că-i numărăm pe degete pe cei condamnați!”, a declarat vicepremierul.
Prin această afirmație, Neacșu a readus în discuție modul în care au fost tratate cazurile parlamentarilor aflați în situații asemănătoare.
Ce salariu primea fiica lui Marian Neacșu la Camera Deputaților
În cadrul discuției, vicepremierul a oferit și detalii despre veniturile pe care le încasa fiica sa în perioada angajării.
Potrivit acestuia, aceasta fusese încadrată cu salariul minim pe economie, care era de aproximativ 600 de lei la momentul respectiv. Ulterior, în urma reducerii cu 25% a salariilor din sectorul bugetar, venitul lunar ar fi ajuns la aproximativ 470 de lei.
Marian Neacșu a făcut referire inclusiv la costurile transportului în comun, afirmând că abonamentul lunar ajungea la aproximativ 275 de lei.
În dosarul prezentat public la momentul respectiv, Agenția Națională de Integritate identificase venituri salariale totale de 16.642 de lei, încasate de fiica politicianului în perioada iulie 2009 – noiembrie 2011.
Cum a fost condamnat Marian Neacșu la șase luni de închisoare cu suspendare
Dosarul în care Marian Neacșu a fost condamnat a pornit de la o sesizare formulată de Agenția Națională de Integritate.
În decembrie 2013, politicianul a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General. Acuzațiile vizau faptul că, în calitate de deputat, ar fi solicitat angajarea fiicei sale în cadrul biroului parlamentar și ar fi avizat ulterior contractul individual de muncă al acesteia.
Contractul a vizat perioada iulie 2009 – decembrie 2012.
În februarie 2015, instanța de fond l-a condamnat pe Marian Neacșu la plata unei amenzi penale de 2.000 de lei.
Un an mai târziu, în februarie 2016, un complet de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis apelul Parchetului General și a pronunțat condamnarea definitivă la șase luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de doi ani și șase luni.
Ulterior, Marian Neacșu a obținut reabilitarea juridică. Cu toate acestea, condamnarea din 2016 a continuat să fie invocată în dezbaterile politice, în special în contextul numirilor sale în funcții publice importante.
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