Despăgubiri pentru secetă în 2026. Aproape 54.000 de fermieri vor primi banii în următoarele două săptămâni
Despăgubiri pentru secetă / Profimedia
Despăgubiri pentru seceta din 2025: aproape 54.000 de fermieri vor primi banii în două săptămâni. Ajutorul maxim este de 333 lei/hectar.
Aproape 54.000 de fermieri români afectați de seceta din 2025 ar putea primi despăgubirile în cel mult două săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că procedurile administrative pentru acordarea sprijinului financiar sunt aproape finalizate.
Plățile sunt destinate agricultorilor care au înregistrat pierderi la culturile de porumb și floarea-soarelui, iar beneficiarii vor primi mai întâi deciziile de plată, în care vor fi precizate suprafețele afectate, gradul de calamitate și valoarea despăgubirilor.
Aproape 54.000 de fermieri primesc despăgubiri pentru secetă
Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, 53.930 de agricultori au solicitat sprijin financiar pentru pagubele provocate de secetă. Suprafața calamitată pentru care au fost depuse cereri este de aproximativ 716.895 de hectare.
În același timp, suprafața determinată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul de cerere 2025 se apropie de 866.000 de hectare.
Bugetul alocat schemei de sprijin este de 155,36 milioane de lei. Valoarea totală a solicitărilor depășește însă 248 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că despăgubirile vor fi ajustate proporțional, pentru ca plățile să se încadreze în fondurile disponibile.
Câți bani primesc fermierii pentru culturile afectate de secetă
Ajutorul financiar se acordă pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate în proporție de cel puțin 30%.
Valoarea maximă stabilită inițial este de 333 de lei pe hectar, pentru terenurile unde gradul de calamitate este cuprins între 90% și 100%.
Pentru suprafețele cu un grad mai redus de afectare, suma acordată scade proporțional, în funcție de nivelul pagubelor constatat și consemnat în documentele oficiale.
Din cauza numărului mare de solicitări și a diferenței dintre valoarea cererilor și bugetul disponibil, suma efectivă primită de agricultori va fi influențată și de ajustarea proporțională a schemei.
Cum se calculează despăgubirile pentru secetă
Metodologia de acordare a ajutorului a fost modificată de Guvern la sfârșitul lunii octombrie, după ce Ministerul Agriculturii a identificat o eroare în formula inițială de calcul.
Mai exact, procentul corespunzător gradului de calamitate era aplicat de două ori, ceea ce ar fi dus la diminuarea nejustificată a sumelor cuvenite fermierilor.
Noua formulă ia în calcul suprafața determinată de APIA în urma verificărilor pentru anul 2025 și gradul de afectare consemnat în documentele oficiale.
Un aspect important pentru agricultori este că solicitările depuse înainte de modificarea legislației rămân valabile. Prin urmare, fermierii nu trebuie să depună din nou dosarele pentru a beneficia de despăgubiri.
Noi despăgubiri pentru fermieri, anunțate pentru ianuarie 2027
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat și pregătirea unor noi măsuri de compensare pentru pagubele provocate de seceta din 2025. Potrivit declarațiilor sale, alte compensații ar urma să fie acordate începând din ianuarie 2027.
Până atunci, prioritatea autorităților rămâne finalizarea actualei scheme de sprijin și virarea banilor către cei aproape 54.000 de fermieri care au depus cereri.
Termenul comunicat anterior pentru efectuarea plăților este 31 decembrie 2026. Totuși, potrivit ultimelor declarații ale ministrului Agriculturii, despăgubirile ar putea ajunge în conturile beneficiarilor chiar în următoarele două săptămâni.
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