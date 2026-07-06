Percheziții de amploare în dosarul fraudei cu investiții! Ce au descoperit anchetatorii în locuințele suspecților

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 19:23

Anchetatorii din Republica Moldova au desfășurat noi percheziții într-un dosar de amploare privind o rețea specializată în fraude cu investiții online, investigată în comun de autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina.

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