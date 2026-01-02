Actualitate· 1 min citire
S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov - FOTO
2 ian. 2026, 10:07
Articol scris de Scris de Realitatea de Teleorman
Se schiază pe mai multe pârtii
Primăria Braşov anunţă, vineri, că s-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov şi se schiază pe mai multe pârtii.
„S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov. Se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia”, anunţă, vineri, dimineaţă, Primăria Braşov.
Potrivit municipalităţii, în partea inferioară se schiază pe pârtiile pentru începători Bradul şi Stadion.
Primăria Braşov anunţă, de asemenea, că circulă următoarele mijloce de transport pe cablu: Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion şi Bradul.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News