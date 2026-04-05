Război în Orientul Mijlociu. Centrale electrice din Kuweit, avariate într-un atac iranian. Rachete lansate și spre Israel

Două centrale electrice și stații de desalinizare din Kuweit au suferit pagube importante în urma unui atac cu drone atribuit Iran, potrivit autorităților. În paralel, Israel a fost din nou vizat de rachete lansate duminică dimineață.

Iran: Dronă americană, doborâtă în timp ce îl căuta pe pilotul dispărut

Presa iraniană relatează că trupele din cadrul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) au doborât o dronă americană în timp ce aceasta îl căuta pe pilotul dispărut. Dronă americană s-a prăbuşit în provincia Isfahan, din sudul Iranului, potrivit declaraţiilor biroului de relaţii publice al IRGC, citate de agenţia de ştiri semi-oficială Fars. Informaţiile nu au fost încă confirmate de partea americană.

UPDATE 8:22 - Pilotul american dispărut în Iran, recuperat de armata SUA. Anunțul făcut de Trump

Pilotul american dat dispărut în sud-vestul Iranului, după doborârea unui avion de vânătoare F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, a fost salvat de forțele americane, conform anunțului făcut de președintele Donald Trump într-o postare publicată duminică dimineața pe platforma Truth Social.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un atac iranian a provocat „pagube importante” la două centrale electrice şi staţii de desalinizare din Kuweit, a anunţat duminică Ministerul Energiei Electrice, Apei şi Energiei Regenerabile din emirat.

„Două centrale electrice şi de desalinizare a apei au fost ţinta unor drone ostile în cadrul odiosului atac iranian, ceea ce a dus la pagube materiale importante şi la oprirea a două unităţi de producţie a energiei electrice, fără a se înregistra victime”, a scris ministerul într-un comunicat.

„Cu puţin timp în urmă, armata israeliană a detectat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele de apărare sunt în acţiune pentru a intercepta această ameninţare”, a anunţat armata pe reţelele de socializare.