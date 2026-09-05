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Actualitate· 2 min citire
Putin oprește atacurile asupra Kievului pentru trei zile. Decizia luată înaintea vizitei emisarilor lui Trump
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Publicat5 sept. 2026, 15:16
Actualizat5 sept. 2026, 15:24
SursăRealitatea.net
Rusia ar urma să suspende timp de trei zile loviturile asupra capitalei Ucrainei, începând din noaptea de 6 septembrie, potrivit unui anunț făcut de Kremlin. Măsura a fost prezentată în contextul unei posibile vizite la Kiev a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
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