Advertising
Politica· 1 min citire
Guvernul ține cu dinții de legea salarizării. Cum se încearcă obținerea unei păsuiri de la Bruxelles – SURSE
Publicat5 sept. 2026, 10:44
Actualizat5 sept. 2026, 10:46
SursăRealitate Plus
Guvernul nu renunță la legea controversată a salarizării! Ministrul demis Dragoș Pîslaru a anunțat că România ar mai putea avea o șansă să adopte legea salarizării în luna octombrie, mult după termenul-limită din PNRR. O analiză realizată de jurnalistul Realitatea PLUS, Angelo Ardelean.
Citește și
- 20:22Nicușor Dan schimbă strategia pentru formarea Guvernului. Ce nume-surpriză ar putea fi propus premier
- 12:59Gabriel Oprea: „Securitatea națională nu se apără prin declarații”
- 11:45Trump, avertisment dur pentru Marea Britanie: „Sunteți la un pas de dezastru. Nu veți mai avea o țară!”
- 11:39Nicuşor Dan: "Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News