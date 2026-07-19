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Trenurile circulă din nou normal pe ruta afectată de furtuna din București. S-a reluat circulația pe ambele fire ale sectorului București Băneasa-Pantelimon

Trenurile circulă din nou normal pe ruta afectată de furtuna din București. Foto: Profimedia

Trenurile circulă din nou normal pe ruta afectată de furtuna din București. Foto: Profimedia

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat20 iul. 2026, 00:07
SursăAgerpres

Intervențiile la linia de contact de pe firul II București Băneasa - Pantelimon au fost finalizate, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, a anunțat, duminică seara, CFR SA.


Potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviară, începând cu ora 21:50, intervențiile desfășurate la linia de contact de pe firul II București Băneasa - Pantelimon au fost finalizate, iar circulația trenurilor cu tracțiune electrică a fost reluată pe firul II, în condiții normale de siguranță.

'În acest moment, circulația feroviară se desfășoară pe ambele fire ale sectorului București Băneasa - Pantelimon. Echipele de specialitate ale CFR SA au efectuat lucrările de remediere și verificările tehnice necesare înaintea repunerii sub tensiune a liniei de contact și a reluării circulației', spun reprezentanții companiei.

Pe durata întreruperii alimentării cu energie electrică, nouă trenuri au înregistrat întârzieri totale cumulate de 445 de minute.

Duminică, începând cu ora 16:46, linia de contact a fost scoasă accidental de sub tensiune pe sectoarele: firele I și II București Băneasa - Pantelimon; stația CF Pantelimon, integral; Pantelimon - București Obor; stația CF București Obor, integral; firele I și II Pantelimon - Ramificația Pasărea.

Echipele de specialitate au intervenit în teren, cu drezina pantograf din Chitila, pentru identificarea cauzei și remedierea deficienței. Circulația trenurilor cu tracțiune electrică a fost afectată temporar pe sectoarele respective.

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