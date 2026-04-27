Pagube însemnate după vijelia de duminică. Zeci de localități afectate, un mort și mai mulți răniți - bilanț IGSU

Sursă: Realitatea.net

Zeci de localități din 18 județe și municipiul București au fost lovite de furtunile violente de duminică. Bilanțul IGSU arată pagube majore, victime și mii de consumatori rămași fără curent.

Fenomenele meteo extreme din intervalul 26 aprilie, ora 08:00 – 27 aprilie, ora 08:00, au produs efecte în 72 de localități din 18 județe, inclusiv în Capitală. Rafalele puternice de vânt au smuls acoperișuri, au doborât copaci și stâlpi de electricitate și au provocat numeroase intervenții ale pompierilor, a transmis IGSU. Din păcate, un om și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de un acoperiș smuls de vânt, iar alte persoane au fost rănite de diverse obiecte.

Peste 35.000 de consumatori fără energie electrică

În 138 de localități din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui s-au înregistrat întreruperi de curent. Toate avariile au fost remediate, iar alimentarea a fost reluată integral.

Pompierii și structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat continuu, cu coordonare unitară și monitorizare permanentă a situației operative.