Nicușor Dan, după ședința CSAT:”SUA vor să trimită echipamente defensive, nu vorbim de armament. Românii nu au motiv de îngrijorare”

Nicușor Dan a anunțat miercuri, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării în care a fost analizată cererea Pentagonului ca România să permită dislocarea temporară a unor trupe și a unor avioane de luptă americane pe teritoriul țării noastre, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, că românii nu au niciun motiv de îngrijorare. Șeful statului a subliniat că SUA vor să trimită în țara noastră ”echipamente defensive, nu vorbim de armament”.

Urmărește declarațiile președintelui României, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aici:

LIVE TEXT:

Bun ziua! Am avut azi o ședință a CSAT. În primul rând, am discutat de situația din Orientul Mijlociu. Am discutat dintr-o perspectivă militară o expunere din partea instituțiilor responsabile despre situația exactă și previziuni pe termen scurt, mediu și lung. Am discutat foarte important de situația românilor din zonă. Am avut o expunere a doamnei ministru de externe cu privire la situația românilor de acolo. Evident că asta este una din preocupările noastre importante. Până la acest moment au revenit din zonă în România aproximativ 5.700 de oameni, din care cam 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități printr-o muncă pe care trebuie să o salut a oamenilor din Ministerul de externe. Și am discutat de partea politică a acestui conflict. Evident, România împreună cu țările europene încearcă pe mijloace diplomatice, politice, să oprească acest război care evident are consecințe asupra economiei noastre și are consecințe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenți, fie că nu sunt rezidenți, fie că au doar cetățenia română, fie că au dublă cetățenie. Și parte din acest efort diplomatic, recent, o reuniune a reprezentanților Uniunii cu reprezentanții Consiliului de Cooperare al Golfului care au condamnat atacurile iraniene asupra țărilor din Golf.

Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, creșterea prețurilor pe piața internațională ale petrolului. Aici am avut o expunere a domnului Ministru al Energiei asupra situației generale și discuții cu primul ministru, ministrul energiei, ministrul de finanțe asupra diferitelor scenarii la care putem să ne așteptăm și care va fi reacția statului român în funcție de aceste scenarii. După cum știți, în ceea ce privește gazul, nu petrolul, în ceea ce privește gazul, guvernul a adoptat deja începând cu 1 aprilie o schemă de plafonare, de controlare a prețurilor, astfel încât populația și companiile să nu fie afectate. Și punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea, din urmă, în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, acestea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice.

Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. Așa cum am spus, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului, deci în urma ședinței CSA, am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României, deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, va chiar mai sigură. Mulțumesc.