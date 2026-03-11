Acord militar „uriaș” în pregătire: Arabia Saudită vrea arme din Ucraina pentru a contracara dronele iraniene

Arabia Saudită poartă negocieri avansate cu Ucraina pentru semnarea unui acord important privind achiziția de armament, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de utilizarea dronelor militare de către Iran și aliații săi din regiune.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, înțelegerea ar putea include sisteme și tehnologii dezvoltate de industria de apărare ucraineană, în special echipamente destinate combaterii dronelor și consolidării apărării aeriene.

Autoritățile de la Riad sunt tot mai preocupate de proliferarea dronelor militare în Orientul Mijlociu, după ce astfel de arme au fost folosite în ultimii ani în mai multe atacuri asupra infrastructurii energetice și a altor obiective strategice din regiune.

Pentru Ucraina, un eventual acord cu Arabia Saudită ar reprezenta nu doar un parteneriat strategic important, ci și o oportunitate de a-și consolida industria de apărare, care a dezvoltat rapid tehnologii militare în urma războiului cu Rusia.

În ultimii ani, companiile ucrainene au investit masiv în dezvoltarea dronelor, a sistemelor de apărare antiaeriană și a altor tehnologii militare adaptate conflictelor moderne, experiența acumulată pe front transformând Ucraina într-un actor tot mai relevant pe piața globală a armamentului.

Discuțiile dintre cele două state sunt încă în desfășurare, însă oficialii implicați spun că amenințarea reprezentată de dronele iraniene a accelerat negocierile și ar putea duce la finalizarea rapidă a unui acord de amploare.