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Nicușor Dan anunță întărirea apărării anti-drone: „În cel mult doi ani vom fi mult mai bine protejați”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 20:22

Președintele Nicușor Dan a declarat că România și-a consolidat în ultimele luni capacitatea de apărare împotriva dronelor, însă a subliniat că sistemul nu este încă la nivelul dorit. Șeful statului estimează că, în aproximativ un an și jumătate sau doi ani, nivelul de protecție va fi considerabil mai ridicat.

Întrebat la Kiev cum intenționează România să valorifice experiența acumulată de Ucraina în războiul cu drone, Nicușor Dan a explicat că această tehnologie evoluează rapid și că, în prezent, nu există sisteme capabile să ofere protecție totală împotriva unor atacuri de amploare.

„Am făcut progrese. Sunt două componente importante: detectarea dronelor, prin sisteme radar, și echipamentele necesare pentru interceptarea și neutralizarea lor. În ambele direcții am avansat”, a declarat președintele.

Potrivit acestuia, România a beneficiat de sprijinul mai multor state aliate, printre care Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia, care au furnizat echipamente destinate consolidării securității în zona Dunării.

Nicușor Dan a precizat că aceste sisteme fac parte din programul SAFE și vor contribui la creșterea capacității de apărare a țării.

„Nu suntem la 100% în acest moment, dar situația este mult mai bună decât era acum două, patru sau șase luni. Dacă ritmul actual se menține, într-un an și jumătate sau doi ani vom fi mult mai bine protejați”, a afirmat șeful statului.

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