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Fotbal / Cupa României: Chindia și Petrolul, în grupele competiției

Cupa României la fotbal

Cupa României la fotbal

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 09:38
Sursărealitatea.net

Miercuri se vor juca alte 12 partide, iar in cinci dintre ele sunt implicate echipe din Superligă

În Cupa României la fotbal, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești au trecut de play-off și s-au calificat în grupele competiției.

Chindia a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea la lovituri de departajare, scor 5-4. După 120 de minute a fost egalitate, 1-1.

Petrolul a eliminat-o pe CSM Reșița dupa reprize aditionale, cu scorul de 3-2. După 120 de minute rezultatul era 2-2.

Miercuri se vor juca alte 12 partide, iar in cinci dintre ele sunt implicate echipe din Superligă: Minaur Baia Mare – Corvinul Hunedoara, FC Bihor – Farul Constanța, CSM Slatina – Sepsi Sf. Gheorghe, CS Asumați – FC Voluntari și Concordia Chiajna – Oțelul Galați. Toate încep la 17:30, cu excepția partidei de la Chiajna, care se va juca la 20:30.

Celelate jocuri:

Gloria Bistrița – Metalul Buzău, ora 17:30

SC Popești Leordeni – ACS FC Bacău, ora 17:30

Minerul Lupeni – Unirea Slobozia, ora 17:30

ACS USV Iași – Sporting Liești, ora 17:30

ACS Blaj – Progresul Spartac, ora 17:30

Politehnica Timișoara – ASA Tg. Mureș, ora 17:30

Corona Brașov – CS Tunari, ora 17:30

Joi sunt programate ultimele două partide din play-off: Steaua București – Csikszereda, la ora 17:00 și CSC Șelimbăr – AFC Botoșani, la ora 17:30.

Vor evolua în grupe, cele opt calificate în urma play-off-ului, alături de primele opt clasate în Superligă în sezonul trecut.

Tragerea la sorți va avea loc vineri, la ora 15.

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