Actualitate· 1 min citire

Transfăgărășan închis miercuri timp de patru ore: restricții de circulație pe DN 7C între Arefu și Bâlea Cascadă

Transfăgărășan

Transfăgărășan

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat2 sept. 2026, 09:14
SursăRealitatea.Net

Traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan va fi oprit miercuri, timp de patru ore, din cauza desfășurării unui eveniment automobilistic.

Restricțiile de circulație vor fi aplicate în intervalul orar 07:00 - 11:00, afectând sectorul de drum cuprins între kilometrii 104 și 130, de la localitatea Arefu (județul Argeș) până la Bâlea Cascadă (județul Sibiu), potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Reprezentanții Poliției Române îi sfătuiesc pe conducătorii auto care intenționează să tranziteze zona să își planifice călătoriile în funcție de aceste restricții și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați pe teren.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

transfagarsantrafic inchisinfotraficigpr

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe