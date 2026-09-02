Advertising
Actualitate· 2 min citire
Se schimbă examenul auto pentru permis: manevrele pe care orice candidat va fi obligat să le facă pe traseu. Senatul a votat legea
Examen auto
Publicat2 sept. 2026, 14:55
SursăRealitatea.net
Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B ar putea fi obligați să demonstreze că stăpânesc patru manevre esențiale: mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea vehiculului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:52Avionul spion NATO plecat din România a ajuns lângă Kaliningrad. Misiunea care ține Moscova cu ochii pe cer
- 16:14Momentul în care un elicopter rusesc plin cu propagandiști se prăbușește pe un drum aglomerat. Șoferii au scăpat ca prin urechile acului VIDEO
- 15:34Schimbare importantă în WhatsApp. Mesajele în care ești menționat vor apărea într-un singur loc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News