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IMAGINILE ZILEI. Autospecială de jandarmerie, împinsă „la mână”, într-o intersecție din Alexandria VIDEO

Duba de jandarmi împinsă la mână, în Alexandria. Foto/Captură video

Duba de jandarmi împinsă la mână, în Alexandria. Foto/Captură video

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat11 iul. 2026, 07:05
SursăRealitatea PLUS

Dotările precare ale structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne ies din nou la iveală, de această dată în județul Teleorman. Un echipaj de jandarmi a oferit imagini demne de cascadorii râsului – dar cu un puternic gust amar – vineri seară, după ce autospeciala cu care se deplasau s-a defectat în mijlocul unei intersecții intens circulate din municipiul Alexandria.

Incidentul a avut loc la încrucișarea străzilor Constantin Brâncoveanu și Alexandru Ghica. Potrivit martorilor oculari, duba de intervenție a cedat subit, blocând traficul.

Intervenție eșuată: s-a rupt cablul de tractare

În sprijinul jandarmilor rămași în pană a sosit rapid un alt echipaj al instituției. Militarii au încercat inițial să remedieze problema prin metode logistice standard, legând mașina defectă de cealaltă autospecială. Planul a eșuat însă lamentabil: la prima tentativă de demaraj, șufa de tractare s-a rupt sub greutatea vehiculului.

Rămași fără opțiuni tehnice în plină stradă, oamenii legii au fost nevoiți să apeleze la „planul de rezervă” universal: forța brațelor. Aceștia au coborât din vehicule și au început să împingă duba de mari dimensiuni pentru a elibera carosabilul, spre uimirea șoferilor și trecătorilor din zonă.

Priorități greșite la vârful inspectoratului?

Evenimentul readuce în discuție starea tehnică deplorabilă a parcului auto folosit de forțele de ordine din România. Dincolo de ironia situației, incidentul ridică semne de întrebare serioase cu privire la siguranța misiunilor și la managementul resurselor.

Criticii din spațiul public local nu au întârziat să taxeze conducerea instituției, sugerând că inspectorul-șef al jandarmeriei teleormănene ar trebui să prioritizeze achiziția de tehnică operativă și reparațiile în service, în detrimentul altor activități de protocol sau al acceptării de donații cu caracter pur simbolic, precum monumentele sau busturile festive.

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