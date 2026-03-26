Ilie Bolojan, mesaj pentru firmele din România: „Plata taxelor și păstrarea angajaților sunt cel mai mare sprijin”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru mediul de afaceri, subliniind că stabilitatea economică a României depinde în mare măsură de eforturile companiilor.

Șeful Guvernului a evidențiat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, pe care îl consideră esențial pentru securitatea și dezvoltarea economică a țării, mai ales într-un context internațional complicat.

Potrivit acestuia, există oportunități importante de colaborare în domenii precum energia, sectorul nuclear, infrastructura energetică și exploatarea mineralelor rare, toate cu potențial ridicat de valoare adăugată.

Bolojan a atras atenția că România traversează un an dificil, marcat de necesitatea reducerii deficitului bugetar, dar și de presiunile externe care influențează economia.

În acest context, premierul a subliniat că mediul de afaceri are un rol crucial în menținerea echilibrului economic.

„Pentru noi, parteneriatul cu Statele Unite este un aspect strategic pe care îl vom susține și în anii următori, și am făcut dovada, ca țară, că, atunci când suntem apelați, suntem prezenți.

Sunt convins că pe partea de relații putem dezvolta, și trebuie să lucrăm, pe componenta de energie, pe coridoarele energetice, pe partea de nuclear, pe componenta de minerale rare și pe tot ceea ce înseamnă lucruri cu valoare adăugată și tehnologică ridicată.

Suntem într-un an care nu este foarte comod, e un an dificil, pe de o parte, pentru că suntem în continuarea unui an de corecții bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod, dar suntem și într-un context internațional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă și este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern.

Nu va fi, deci, un an ușor nici pentru dumneavoastră și nici pentru guvern. Ceea ce puteți face dumneavoastră este ceea ce faceți în fiecare zi: faptul că vă țineți afacerile în picioare, faptul că vă țineți angajații și vă plătiți taxele și impozitele este cel mai mare sprijin pe care îl puteți da pentru a trece peste această perioadă, și vă mulțumesc pentru acest sprijin pe care îl dați zi de zi.

E un paradox anul acesta, trebuie să avem să scădem deficitele, dar să ne menținem investițiile la o valoare mare, printre cele mai mari, pentru că e un pachet de fonduri pe care trebuie să-l absorbim, de fonduri europene, și este o provocare majoră pentru noi”, a transmis premierul.