Gianni Infantino, în centrul unei controverse financiare. FIFA ar suporta integral taxele sale din America

FIFA ar urma să plătească aproximativ 4 milioane de dolari pentru impozitele pe venit datorate de președintele său, Gianni Infantino, în Statele Unite, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.
Măsura ar fi fost aprobată în mai 2024, după ce Infantino s-a mutat din Elveția la Miami, înaintea Cupei Mondiale din 2026. Înțelegerea ridică întrebări privind transparența și beneficiile financiare acordate conducerii forului mondial de fotbal.
FIFA ar suporta integral impozitele președintelui său
Potrivit documentelor consultate de jurnaliștii americani, în mai 2024, un comitet responsabil de stabilirea remunerațiilor conducerii FIFA a discutat situația fiscală a lui Infantino. Acesta se mutase în Statele Unite, unde impozitele pe venit sunt mai mari decât în Elveția.
Bruno Chiomento, un contabil elvețian care conducea comitetul de remunerare, ar fi susținut că FIFA ar trebui să compenseze costurile fiscale suplimentare ale președintelui. Propunerea ar fi fost acceptată fără discuții îndelungate, potrivit relatării.
În urma deciziei, FIFA ar fi acceptat să achite integral impozitele pe venit ale lui Infantino către autoritățile americane. Până la încheierea activității sale în Statele Unite, suma totală ar urma să ajungă la aproximativ 4 milioane de dolari.
Beneficiul fiscal nu ar fi fost făcut public
Investigația ridică semne de întrebare deoarece beneficiul fiscal nu ar fi fost prezentat separat în raportările publice ale FIFA. Regulile organizației prevăd transparență în ceea ce privește remunerația conducerii, iar unii oficiali ar fi contestat decizia de a acoperi integral impozitele președintelui.
FIFA susține însă că a respectat toate regulile interne și legislația aplicabilă.
„Toate regulamentele și procesele interne ale FIFA, precum și toate legile aplicabile, au fost respectate”, a transmis organizația, potrivit relatării publicate de The New York Times.
Forul mondial a mai precizat că raportările sale financiare sunt supuse unor audituri independente și că sunt respectate cerințele fiscale din Elveția, Statele Unite și celelalte jurisdicții relevante.